◇インターリーグドジャース1−0レイズ（2026年6月16日ロサンゼルス）ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に先発し、6回3安打無失点の好投で8勝目を挙げた。立ち上がりからコントロール良く相手打線に立ち向かい、2回は味方の失策で1死から走者を出したが次打者・ウィリアムソンを遊ゴロ併殺。相手打線を散発3安打に封じ、三塁を踏ませなかった。試合後、ロブレ