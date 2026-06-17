辺野古沖で船が転覆した事故で亡くなった高校生の母親と姉が、news23の取材に応じました。【写真でみる】亡くなった女子高校生の家族がいまの思い語る辺野古転覆事故から3か月母親と姉が知華さんへの思い語る沖縄県名護市辺野古で起きた事故から3か月。現場近くの浜には朝から花が手向けられています。2026年3月、修学旅行中の高校生を乗せた船2隻が転覆し、船長の金井創さん（当時71）と京都府の同志社国際高校2年生・武石知華