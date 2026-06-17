6月17日（現地時間16日、日付は以下同）。NBAは、ニューヨーク・ニックスの4勝1敗で幕を下ろしたサンアントニオ・スパーズとの「NBAファイナル2026」における視聴者数などを発表した。 今月4日から14日にかけて開催されたシリーズ5試合は、初戦こそ10点差で決着も、残り4試合はいずれも4点差以内、2試合はわずか1点差で勝敗が決する接戦が繰り広げられ、ニックスが制した。 シリーズ