タレント・俳優として活躍する森香澄の初の美容本『戦略的かわいいの作り方－森香澄のかしこい美容メソッド－』が、2026年9月1日に小学館より発売される。 【画像】デコルテ披露！公開された書影 本書は、美容誌「美的」とタッグを組んだ一冊。テレビやSNSで“あざとかわいい”姿が話題を集める森が、大学生から局アナ時代を経て30代に突入し、積み重ねてきた美容の試行錯誤とロジックを77のメソッドとして紹