音楽家 Rui Fujishiroが、12カ月連続で暦と季節をピアノで描写する新プロジェクト『Letters to the Seasons』を始動。第1作目となる「June」を本日6月17日に配信リリースした。 （関連：【オリジナル動画】MioN (ANEMONÉ),Rui Fujishiro 「蒼夜想」ー Real Sound Live Vol.15） Rui Fujishiroは、日々の想いを日記のようにピアノで描き、言葉では表せない感情や目に見えない情景を音にしている音楽家。ピア