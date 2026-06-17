大塚ホールディングスは高い。ＳＭＢＣ日興証券が１６日付で投資評価を「２（中立）」から「１（アウトパフォーム）」へ、目標株価を１万２００円から１万２５００円へ引き上げた。腎臓病治療薬「ボイザクト」のピーク売り上げ予想を引き上げ、米トランセンド・セラピューティクス買収を加味したという。統合失調症薬「ウロタロント」、抗がん剤「ジパレルチニブ」のフェーズ３試験の結果に注目と