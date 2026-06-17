ＴＯＰＩＸの初回定期入れ替えが１０月末に予定されている。大和証券は１６日、入れ替え予想をアップデートした。同入れ替えは（１）ＴＯＰＩＸ銘柄の選定対象をプライム・スタンダード・グロース市場とする（２）年間売買代金回転率と浮動株時価総額の流動性基準により選定する――というもの。定期入れ替えの基準日は８月最終営業日で、１０月最終営業日に入れ替えが実施される。同証券では、現時