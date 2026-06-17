業界最大規模のパチンコ・パチスロYouTubeチャンネル「スロパチステーション」の10周年を記念した、初の公式ムック『スロパチステーション10周年記念ファンブックMAXコンプリート!!!!!!』が、2026年7月7日に双葉社より発売される。 【画像】中身をチラ見せ 本書は2026年で10周年を迎える『スロパチステーション』（チャンネル登録者数192万人）と、関連チャンネルの『すろぱちすてぇしょん』（同112