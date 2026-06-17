「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午後２時現在で、エムビーエスが「買い予想数上昇」で５位となっている。 この日の寄り前に、道路や鉄道、橋梁、トンネル、擁壁などの建築物及び外装に生じるひび割れ・変位・ひずみを、電源や複雑な外部回路を用いることなく検知できる世界初の「状態・異常検知システム及び状態・異常検知方法」を開発したと発表した。 同技術は、村田製作