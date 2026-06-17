[6.16 W杯J組第1節 アルゼンチン3-0アルジェリア カンザスシティ]GKルカ・ジダンがゴールを守ったアルジェリア代表は、FWリオネル・メッシが3得点を決めたアルゼンチン代表に0-3で完敗を喫した。ほろ苦いワールドカップデビューになった。前半は1失点で耐えたルカだったが、後半15分にはMFアレクシス・マック・アリスターのミドルを弾いてしまい、メッシに得点を許した。ルカ・ジダンの父親は、言わずと知れた元フランス代表