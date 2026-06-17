山形県村山地方に住む20代の女性に対してストーカー行為をしたとして、宮城県の20歳の男が、きょう逮捕されました。 ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、宮城県大衡村に住む塗装工の男（20）です。 ■つきまといを繰り返す 警察によりますと、男は恋愛感情、またはそれが満たされなかったことへの恨みから、先月30日に女性の親族の家に押しかけたほか、今月6日には女性が宿泊している先に押