【写真】肩にかからないくらいの長さに大胆にカットしたニューヘアを披露した倖田來未 倖田來未が自身のInstagramを更新し、ニューヘアを披露した。 ■バッサリとカットした新ヘアスタイルを披露「髪の毛こんな感じなりましたー！」 倖田は「今の髪の毛こんな感じなりましたー！笑笑こんな短いの久々すぎて、どー扱えば良いか分からず、、相変わらずの食欲に怯え」と綴り、ピンク色の髪