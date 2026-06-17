【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DEENの映像作品『ROCK IN CITY The MOVIE -complete live ＆ all clips-』（6月24日リリース）のダイジェスト映像が公開された。 ■オンラインイベントや映画上映も決定！ 映像は、J-Rockの名曲の数々を披露した全国8都市を巡る全国ツアー『DEEN LIVE JOY-Break27 ～ROCK IN CITY～』のライブの様子を、Blu-ray＆DVDの発売を前に、ひと足先に視聴できるもの