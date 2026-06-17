＜下町路線バスの旅＞超お得な１日乗車券を使って、進化する東京・下町で１年未満にオープンした最新のお店をめぐる路線バスの旅。今回は台東区エリアを巡る。【出演者】吉村 崇丘みどり江上敬子（ニッチェ）【今回体験した路線バス】台東区内循環バス「ぐるーりめぐりん」１日乗車券300円 【訪れた場所】●お米とごはん隅田屋浅草店（東京都台東区）・おむすび御膳2,000円●らぁ麺 富士虎屋浅草店（東京都台東区）
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