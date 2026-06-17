日本バレーボール協会は17日（水）、ネーションズリーグ2026予選ラウンド第2週のフィリピンラウンドに出場する女子日本代表メンバーを発表した。 フェルハト・アクバシュ監督のもと、2大会ぶりのメダル獲得を目指す日本代表。カナダで行われた予選ラウンド第1週は4連勝と好スタートを切った。 セルビア代表、チェコ代表、ドミニカ共和国代表、イタリア代表と対戦するフィリピンラウ