シンガーソングライター・葉野かほが6月17日(水)、新曲「ベイビーベイビー」をデジタルリリースした。 果歩から改名後、連続配信リリース企画第3弾の楽曲。 「ベイビーベイビー」は、上京してからの日々の中で出会った人々や、変わらず心に残り続ける故郷への想いを描いた一曲。 ＜明け方の太陽 初めてみたよ＞という歌い出しから始まる本作には、18歳で憧れの東京