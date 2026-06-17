お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（55）が、16日放送の自身がMCを務める日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。MCを務めるお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（56）のコメントに「考え方が古いんだと思う」と指摘するシーンがあった。【写真】大久保佳代子、32年前との比較写真この日のテーマは「アクティブバイスタンダー」（行動する傍観者）。番組は冒頭で、いじめやハラスメント、痴漢