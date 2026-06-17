G7サミットの公式歓迎挨拶の場に姿を見せたトランプ米大統領＝15日、フランス東部エビアン/Ludovic Marin/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領がイランと結んだばかりの合意には、多くの保守派が反発し、問題が山積している。その筆頭にあるのは、イランに資金が流れこむという問題かもしれない。CBSニュースの15日午前のインタビューでバンス副大統領は、イランが3000億ドル（約48兆円）規模の復興基金に「アクセス」できる