17日、衆議院経済産業委員会において、中道改革連合の河野義博議員が自身の名前を巡り、同じ名前を持つ国民民主党の鈴木義弘議員に言及し、委員会室に笑いが起きる一幕があった。【映像】ヤジ→国会笑いの瞬間（実際の様子）河野氏が質問に先立ち「中道改革連合の河野義博（かわの・よしひろ）です」と名乗ると、委員会室にいた鈴木義弘（すずき・よしひろ）氏から「いい名前だ」とのヤジが飛んだ。これに対し河野氏は「ありが