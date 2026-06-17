資源エネルギー庁が１７日発表した全国のレギュラーガソリン平均価格（１５日時点、１リットル当たり）は、前週より２０銭高い１６９円７０銭だった。前週から値上がりしたが、補助金の効果で政府が目標とする１７０円程度の水準が続いている。