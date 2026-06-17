俳優藤木直人（53）が17日、TBS系「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（午前9時55分）にゲスト出演。舞台での“致命的”な失敗を振り返った。藤木は23年から上演が続く舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」で、主人公ハリー・ポッター役を務める。料理研究家でタレントの和田明日香から「間違えちゃったことあります？」と舞台上での失敗を聞かれると、藤木は「ハリーってメガネが特徴的じゃないですか。丸眼鏡」と語り