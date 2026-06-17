法人向けSaaS比較サイト「アスピック」を運営する日本クラウド産業協会は2026年6月15日、現場作業中の熱中症対策に関するアンケート調査結果を発表した。本調査は2026年6月、全国の現場作業に関わる20歳以上60歳未満の男女240人を対象に、インターネットリサーチによって実施されたもの。○夏場の気温上昇と義務化の背景夏場の気温上昇や猛暑日の増加を背景に、2025年6月より、一定の暑熱環境下で行われる作業について事業者に熱中