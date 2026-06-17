(前編から続く)シャープ 社長執行役員 CEOの河村哲治氏○シャープの屋台骨となったスマートワークプレイス事業シャープは、家電のイメージが強い企業だが、2025年度実績を見ると、家電を中心としたスマートライフの売上高が5979億円であるのに対して、B2B事業を行うスマートワークプレイスの売上高は8338億円となっている。ブランド事業の6割弱をB2B事業が占めている今回の事業戦略会において、スマートワークプレイス事業に関する