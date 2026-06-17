俳優の松平健が１７日、都内で行われた「ＡＩＣｈａｒｍｙ（アイチャーミー）マツケンバージョン」新製品発表会に出席した。レック株式会社の青木光男会長が、飲食店で料理とぬいぐるみを並べて写真を撮る若者を見かけたのをきっかけに、構想を開始。「推しと、暮らせる。」をコンセプトに新ブランド「ＡＩＣｈａｒｍｙ」を立ち上げ、会話できるぬいぐるみ「おしゃべりＡＩキャラクター」を開発した。その第１弾のキャラク