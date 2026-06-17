Rol3ertが、新曲「Aftertaste (feat. REJAY)」を本日リリースした。本楽曲は、ニセコ出身のシンガーソングライター・REJAYとのコラボレーション楽曲。2人は2025年の＜SWEET LOVE SHOWER＞の現場で出会い、同じ20歳であり、英語で表現する日本のアーティストとして、そして世界のインディーミュージックを見据える同世代の存在として交流を深めてきたという。「Aftertaste (feat. REJAY)」ジャケット写真同曲は、5月にRol3ertとREJA