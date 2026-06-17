芸能界屈指のサッカー通として知られる歌手の小柳ルミ子が１７日、自身のブログを更新。日本時間同日に行われたサッカーW杯北中米大会のアルゼンチン対アルジェリアの一戦で、大ファンであることを公言しているアルゼンチン代表ＦＷのリオネル・メッシがハットトリックを決めたことへの心境をつづった。「涙が出ました♡」というタイトルのブログでは、「何なんでしょーうこの人は」と興奮冷めやらない様子。「難しい初