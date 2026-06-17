日本代表が公式Xで発表北中米ワールドカップ（W杯）に出場しているサッカー日本代表が6月17日、公式Xで注意喚起を行った。大人気漫画とのコラボイベントについて「転売行為が発覚した場合、厳正なる処分をさせていただく場合がございます」と警告した。日本代表は11日から28日まで渋谷・MIYASHITA PARK 屋上 芝生ひろばで「SAMURAI BLUE 祭」を開催中。その会場で「ONE PIECE×SAMURAI BLUE」コラボフラッグを各日先着200人、