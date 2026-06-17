韓国国防部が、接境地域の発展と住民の不便解消のため、民間人統制線（民統線）を平均2キロ北へ移動させるとともに、汝矣島（ヨイド）の約240倍に達する規模の軍事保護区域に対する規制緩和に乗り出す。国防部は17日、「民軍共生のための国防分野規制緩和」政策の一環として、このような内容を盛り込んだ軍事施設規制改善対策を発表した。今回の措置の核心は、接境地域における民統線の調整だ。民統線は軍事境界線（MDL）付近で軍