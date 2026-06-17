北中米ワールドカップ（W杯）日本代表のMF堂安律選手に対する関心が韓国で高まっている｡日本は15日（現地時間）､米アーリントンのダラス･スタジアムで行われた北中米W杯グループリーグF組第1戦でオランダと2−2で引き分けた｡優勝を目標に掲げる日本代表の底力を示した試合だった｡試合後､韓国ではMFとして先発出場した堂安選手に注目が集まった｡試合を通じて鋭いスルーパスの絶妙なアシストで攻撃の活路を切り開いたそのプレーとと