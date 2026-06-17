ガソリン小売価格の推移経済産業省が17日発表した15日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は前週調査から20銭高い169円70銭だった。2週ぶりの値上がり。軽油も20銭値上がりし159円ちょうど。灯油は18リットル（一般的なタンク1個分）当たり2円上がり2528円だった。政府はガソリン価格を170円程度に抑えるため補助金を支給している。18〜24日の支給額はレギュラー1リットル当たり18円20銭とした。