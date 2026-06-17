ロッテの河村説人投手(28)が17日にZOZOマリンスタジアムで行われた1軍の全体練習に合流した。河村は4月10日の西武戦（大宮）で6回を4安打1失点と好投したが、同12日に出場選手登録を抹消されており、約2カ月ぶりの1軍復帰となる。ファーム・リーグでは12試合に登板して5勝2敗、防御率2・51の成績を残しており、田中、毛利に代わって先発ローテーションの一角として期待される。右腕は「状態は凄く良いと思います」と好調をア