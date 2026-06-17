福岡市博多区の魅力をPRするキャラクター「せんねもん」（博多の魅力発信会議提供）福岡市博多区の魅力をPRするキャラクター「せんねもん」が自身の着ぐるみを作るため、クラウドファンディング（CF）を始めた。8月31日までCFサイト「Makuake（マクアケ）」で募り、目標額は200万円。せんねもんは取材に「はやくみんなにあいたいんだもん！ふれあいたいんだもん♪」とコメントした。せんねもんは、多くの文化財がある寺社町