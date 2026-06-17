お笑いタレントの島田秀平（48）が、17日までに更新されたタレント藤本美貴（41）のYouTubeチャンネルに出演。父の職業を明かした。【動画】「すごーい！」高校2年の時に亡くなった父の職業を明かした島田秀平動画では島田が藤本とトークを展開。島田は父について語った。「僕、長野県出身なんですけど、（父は）長野市役所で働いていた公務員で、もう真面目です」と明かした。続けて「長野オリンピックが1998年に来るんです