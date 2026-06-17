衆院選の「1票の格差」訴訟の判決で、名古屋高裁金沢支部へ向かう伊藤真弁護士（左）ら＝17日午後、金沢市最大2.10倍の「1票の格差」を是正しないまま実施された2月の衆院選は、投票価値の平等を求める憲法に反するとして、富山、石川、福井の有権者が選挙無効を求めた訴訟の判決で、名古屋高裁金沢支部は17日、「合憲」と判断し、請求を棄却した。二つの弁護士グループが14高裁・高裁支部に起こした訴訟の判決16件が出そろい、