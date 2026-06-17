記者会見するイングランドのハリー・ケーン＝16日、アーリントン（AP＝共同）【ダラス共同】1次リーグL組初戦で17日（日本時間18日）にクロアチアと対戦するイングランドのFWケーンが16日、会場のダラス競技場で記者会見し、60年ぶりのW杯制覇に向け「チームにとって最高のチャンスだ」と意気込んだ。2025〜26年シーズンはバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）で公式戦56試合64得点。「精神的、身体的に素晴らしい状態」と自信を