2015年に発覚した横浜市都筑区のマンション傾斜問題を巡り、分譲販売した三井不動産レジデンシャルが施工業者に計約505億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、3社に計約13億円の支払いを命じた。