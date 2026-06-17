斎藤純被告同意を得て横浜市と茨城県の女性2人を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われた無職斎藤純被告（32）の公判が17日、さいたま地裁であり、検察側は懲役13年を求刑した。判決期日は7月17日に指定されている。起訴状によると、横浜市の女性＝当時（22）＝の自宅で2015年10月、同意を得た上で、睡眠薬を飲ませて首を絞めるなどして殺害。18年1月には、さいたま市大宮区の被告宅で、同様に茨城県の女性＝同（21）＝を