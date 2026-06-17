神奈川県川崎市の工場地帯で長年、遊覧船が放置され続けていることをうけ、川崎市は17日、強制撤去の作業を始めました。川崎市は17日、工場地帯の一角に放置されている遊覧船「Anniversary Cruise」の撤去作業を始めました。市によりますと、この遊覧船は8年前から放置され続けていて、船の所有者や運航会社に複数回、撤去を求めてきたということです。しかし、所有者らは市の要請に応じず、去年2月には強風で船が一部水没する状態