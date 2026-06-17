かりゆし58が、音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）に出演する。 （関連：かりゆし58、母の日の大阪野音で“最幸出会大感謝”の宴「宝物が年々増えていく20年でした」） 今年で14回目を迎える同番組は、櫻井翔が総合司会を務め、幕張メッセから9時間半にわたって放送。今年のテーマは“音楽の物語”で、総勢60組を超えるアーティストが登場予定となっている。 なおかりゆし58は、今秋にニュ