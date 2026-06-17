2024年に放送された主演ドラマ『チェイサーゲーム W パワハラ上司は私の元カノ』が国内外で大きな反響を呼び、注目を集める俳優・中村ゆりか。同シリーズの続編映画では主題歌も担当しており、アーティストとしても活動中だ。そんな彼女にとっての2冊目の写真集『Yu LU ri NA』（宝島社）は、20代最後の等身大の姿を収めた一冊。本書の制作秘話と、活動15周年を迎えた現在の心境を聞いた。 【画像】中