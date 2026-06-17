全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・溜池山王のピッツァ店『PER TE（ペルテ）』です。ジュルふんわり繊細な完成度に脱帽のおいしさ人気絶頂の中、稲毛の『ペルテ』が閉店したのは2024年3月。充電期間を経て、2025年5月にピッツァをスペシャリテ、コースの主役として楽しむという新コンセプトをまとったリストランテとして溜池山王に復活。マルゲリータ500※コース（13800