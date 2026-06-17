際どい判定だったかもしれない。アルゼンチン代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＪ第１節でアルジェリア代表と対戦。リオネル・メッシのハットトリックで３−０の完勝を収めた。この３得点でＷ杯最多得点記録の16ゴールをマークしたメッシだが、前半途中のプレーは少なからず話題を呼び、各国メディアが報じている。ボールの奪い合いで、メッシの足裏が相手選手のふくらはぎをヒットするような格好に見える。インド