お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹（57）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。先輩芸人との関係について語った。同番組で木曜レギュラーを務めるタレント・島崎和歌子と、お笑い芸人の出川哲朗と食事に行った際のエピソードを披露した飯尾。その出川については「いろんな番組のアドバイスをくれて」と切り出した。そして「IPPONグランプリ（の出演）が決まった時」と回想。出川から「あ