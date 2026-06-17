日本バレーボール協会は17日、日本時間17日に始まるネーションズリーグ予選ラウンド第2週フィリピン大会に出場するメンバーを発表した。主将の石川真佑（26）や佐藤淑乃（24）ら14人が選出された。【日程・結果】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート主将の石川をはじめ、セッターの関菜々巳（27）や、佐藤、和田由紀子（24）は変わらず。第1週に登録されたリベロ