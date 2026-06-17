千葉県の熊谷俊人知事は17日、宿泊者に課す「宿泊税」について、2028年9月の導入を目指すと表明した。関連条例案を今年の12月議会に提出する。県議会6月定例会で自民党会派の代表質問に答えた。県によると、1人1泊当たり150円を徴収し、修学旅行や部活動に伴う宿泊は対象外とする。税収は年間約42億円と試算。観光振興事業に充て、3分の1は市町村への交付金とする。条例案が成立した後もレジシステムの改修や制度周知などに2