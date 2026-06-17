“恋リア出身”の黄皓が、友人で間もなく“結婚式”に臨む34歳美人経営者に、アドバイスとして自身の結婚感を語る場面があった。【映像】“恋リア出身”黄皓語る結婚観6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プ