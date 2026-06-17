定年を迎え年金生活が始まると収入が限られるため、老後の住まいは大きな関心事の1つです。 「家賃を払い続けるくらいなら、100万円の格安リゾートマンションを買って悠々自適に暮らしたい」と考える人もいるでしょう。しかし、この選択には見落としがちな維持費の負担が潜んでいます。 本記事では、格安リゾートマンション購入のリスクや、「負動産」となる可能性、さらに賃貸との損益分岐点について解