子どもを大きな病院に連れて行ったとき、診察前に「紹介状がないため追加費用がかかります」と言われると焦ってしまいます。子どもの体調が悪いと、親としては大きな病院のほうが安心だと感じるものです。 しかし、一定規模以上の病院では、紹介状なしで外来受診した場合、入院しなくても選定療養費という追加費用がかかることがあります。これは大人だけでなく、子どもの受診でも対象になる場合があります。この記事では、