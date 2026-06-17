自宅に届いた「ねんきん定期便」を見て、記載されている将来の年金受給額が「年間70万円（月額6万円弱）」など、予想以上に少ない金額だったことで不安を感じた人も多いのではないでしょうか。 「このまま働き続けると、いくらまで増えるのだろう」と焦りを感じるのも無理はないかもしれません。本記事では、ねんきん定期便の正しい見方と、年収400万円のまま65歳まで働き続けた場合の将来の受給額について解説します。