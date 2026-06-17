試合は2時間切り…テンポよく打者を抑えたロブレスキー【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に「1番・指名打者」で出場。決勝の15号ソロを放った。先発して8勝目を挙げたジャスティン・ロブレスキー投手は、「今夜はショウヘイにありがとうと言いたいです」と大谷の一発に感謝した。試合は相手先発ラスムッセンとの投手戦に。今季好調